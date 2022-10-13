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Kübalı yıldız Arkas Spor'la anlaştı

19 yaşındaki Perez Santiago De Cuba'dan transfer edildi. Arkas Spor'a Kübalı takviye.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:41
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Arkas Spor'a Kübalı takviye. 19 yaşındaki Perez Santiago De Cuba'dan transfer edildi

Kübalı yıldız Arkas Spor'la anlaştı
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor'da başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Santiago De Cuba'dan transfer edilen 19 yaşındaki voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı giyiyor.


Arkas Spor, yarın 4'üncü haftanın açılış maçında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. İlk 3 maçını kazanan Arkas 7 puanla 3'üncü sırada, galibiyeti bulunmayan Hatay ekibi ise 2 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.

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