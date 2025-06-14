Arkas Spor'da çok sayıda veda!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arkas Spor'da çok sayıda veda!

Efeleler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da yaprak dökümü yaşanıyor. İzmir ekibi, birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. İşte o isimler...

Efeler Ligi'nde geçen sezon Play-Off 1-4 Etabı'nda Ziraat Bankart'a 2-0, 3-4 Etabı'nda ise Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Arkas Spor'da takımdan giden oyuncular açıklanmaya başladı. Geçen sezon başlamadan Efeler Ligi'nden çekilip 2025-26'da altyapıdan yetişen gençleriyle 1'inci Lig'de mücadele etme kararını açıklayan İzmir ekibi, kadrosundaki 4 oyuncuya veda mesajı yayınladı.

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Bu isimlerden Alman pasör çaprazı Georg Grozer'i Polonya ekibi Warta Zawiercie, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i Halkbank, pasör çaprazı Can Koç'u Galatasaray, smaçör Burutay Subaşı'nı Fenerbahçe transfer etti. Başka kulüplerle anlaşan Emir Kaan Öztürk (Bursa BŞB), Eduardo Carisio (Cuprum Stilon Gorzow-Polonya), Gökçen Yüksel (Galatasaray) ve Burakhan Tosun (Ziraat Bankkart) için henüz bir paylaşım yapılmadı.

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