Arkeologların ağzı bir karış açık kaldı: Toplam 22 bin torbalık malzeme çıktı

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Arkeologların ağzı bir karış açık kaldı: Toplam 22 bin torbalık malzeme çıktı

Çekya'nın doğusunda keşfedilen Laten dönemi yerleşimi, bölgenin en büyük Kelt merkezlerinden biri çıktı. Uzmanlara göre yerleşim, Avrupa'nın uzak bölgeleriyle temas halindeydi.

Arkeologlar, Çekya’nın Kralovehradecki bölgesinde, D35 otoyolu güzergâhında Laten dönemine ait eşsiz bir Kelt yerleşimi keşfetti. Hradec Kralove Üniversitesi’nden Ladislav Rytir ve Doğu Çekya Müzesi’nden Miroslav Novak’ın öncülük ettiği kazılarda, 25 hektarlık alanda yüzlerce kişinin yaşadığı, ekonomik ve sosyal işlevlere sahip bir açık aglomerasyon tespit edildi.

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Dördüncü yüzyıldan birinci yüzyılın başına kadar kullanılan bu merkezde, altın ve gümüş Kelt sikkeleri, mineli süs eşyaları, üretim atölyeleri ve muhtemel tapınaklar bulundu. Baltık’tan gelen kehribarlar ve Roma objeleri, yerleşimin Akdeniz’e kadar uzanan ticaret ağına dâhil olduğunu gösteriyor.

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Yerleşimdeki buluntuların sayısı 22 bin torbayı aştı. Bu alanın kültürel miras olarak tescillenmesi gündemde.

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