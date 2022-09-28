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Arkeoparkta tarih yolculuğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop'ta hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında arkeopark ziyaretçilerini tarih yolcuğuna çıkaracak.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:38
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Arkeoparkta tarih yolculuğu

Arkeoparkta tarih yolculuğu
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AA

Yaklaşık 45 bin metrekare alanda uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde geçen yıldan bugüne kadar yürütülen çalışmalarla 2 bin 500 yıllık tarihi surların önündeki binalar yıkıldı.

Sosyal donatı alanlarının oluşturulması amacıyla 13 bin fidanın da toprakla buluşturulduğu proje kapsamında, kent meydanında 700 metrekare alanda arkeopark kurulması için çalışmalara başlandı.

Hizmete 3 ay içinde sunulması planlanan arkeoparkta, kentteki kazılarda gün yüzüne çıkarılan Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans dönemlerine ait aslan heykeli, çeşme kemeri, amfora (geniş gövdeli antik dönemlere özgü bir çeşit çömlek) gibi çok sayıda tarihi eser sergilenecek.

"BİTTİĞİNDE SİNOP, FARKLI BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞACAK"
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, hayata geçirdikleri Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin en önemli özelliğinin tarihi surların açığa çıkarılması olduğunu söyledi.

Projeyle ilk etapta tarihi surların turizme kazandırılması hedeflerine ulaştıklarına işaret eden Karaömeroğlu, ikinci etapta ise millet bahçesinin bir bölümünde açık hava müzesi şeklinde arkeopark kurulması için adım attıklarını dile getirdi.

Bakanlık ve diğer ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunarak süreci başlattıklarını anlatan Karaömeroğlu, "Hangi eserleri buraya taşıyabiliriz, nasıl bir konsept oluşturabiliriz, bunları belirliyoruz. Arkeologlardan oluşan kurulumuz var, onlar çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah millet bahçemizde açık hava müzemizi, yani arkeoparkı oluşturmuş olacağız. Millet bahçemiz çok daha anlamlı ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Sinop'un tarih ve medeniyet açısından çok zengin değerlere sahip olduğuna dikkati çeken Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"Yapılan kazılarda farklı dönemlere ait antik kentlere rastlanıyor. Arkeolojik açıdan Karadeniz'in belki de en zengin iliyiz. Yapılan çalışmalar, ortaya çıkan buluntular buna işaret ediyor. Arkeopark ile turistleri Zeugma gibi antik bir yolculuğa çıkarmış olacağız. Bu, tarih turizmine yönelik ilimize çok büyük katkı sağlamış olacak. İnşallah bittiğinde Sinop, farklı bir görüntüye kavuşacak. İnsanlar kentin meydanında tarihi eserlerle buluşma imkanı yakalayacak."

Karaömeroğlu, projenin hayata geçirilmesine kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, ülke ve Sinop turizmine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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