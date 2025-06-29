Arkham Knight DLC'si Batman hayranlarını çileden çıkartmaya devam ediyor

Rocksteady Studios'un imzasını taşıyan Batman: Arkham Knight, on yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Oyunun onuncu yıl dönümünü kutlamak amacıyla Rocksteady'nin X platformunda yaptığı paylaşım, hayranlar arasında uzun süredir süregelen bir DLC tartışmasını yeniden alevlendirdi. Stüdyo, "Bugün Batman: Arkham Knight'ı piyasaya süreli 10 yıl oldu. Lansmanda Gotham Şehri'nde bize katılan ve o zamandan beri oynayan ve kalan herkese teşekkürler. Bethebatman" ifadeleriyle oyunculara seslendi.

EKSKLÜSİF İÇERİK HAYRANLARI ŞAŞIRTTI

Tartışmanın odağında, oyunun PlayStation'a özel olarak sunulan "1966 Batman TV Dizisi Kostümü" yer alıyor. Bir Arkham Knight hayranı, Rocksteady'nin paylaşımını alıntılayarak, "PlayStation'a özel içeriğin en komik parçası olan 10. yıl dönümün kutlu olsun" yorumunu yaptı ve ikonik kostümün görselini paylaştı. Bu kostüm, Adam West'in 1966-1968 yılları arasında yayınlanan Batman televizyon dizisindeki ikonik kıyafetine dayanıyor.

MİZAH DOZU VE BEKLENMEDİK ANLAR

Adam West kostümünün Arkham Knight gibi genellikle ciddi bir oyunda yer alması, oyuncular arasında hem şaşkınlık hem de mizah konusu oldu. Dizinin kendine özgü kamp ve çizgi filmvari absürtlük tonu, oyunun genel atmosferiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Bu kostümle oynandığında, birçok sahnenin tonu tamamen değişerek oyunculara beklenmedik anlar yaşatıyor.

DLC POLİTİKALARI VE OYUNCU TEPKİLERİ

Başlangıçta PlayStation konsollarına özel olarak sunulan bu DLC, daha sonra diğer platformlarda da erişilebilir hale getirildi. Özellikle potansiyel meme değeri yüksek olan bu tür eksklüsif DLC'ler, oyuncular arasında hayal kırıklığına yol açabiliyor ve "DLC'ler biraz sinir bozucu olabilir" eleştirilerini beraberinde getiriyor. Bu durum, oyun şirketlerinin DLC politikaları ve oyuncu beklentileri arasındaki dengeyi bir kez daha gözler önüne seriyor.