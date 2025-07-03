Armağan Çağlayan emekli zammını topa tuttu: "Şahane denklem!"

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği Haziran ayı enflasyonu rakamları bugün belli oldu. (TÜİK)’in açıklamasına göre, Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık 35,05 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 oldu.

ZAM ORANINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

TÜİK’in açıkladığı bu rakamlara göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, emekli maaş oranlarının yapılan zamma tepki gösterdi. Çağlayan “Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem” ifadelerini kullanarak sert çıktı.

Armağan Çağlayan, daha sonra “43 yıllık 16. 6 aylık değil mi? Gerçi olsa bile gene yanlışta” yorumun yapan bir kişiye “Evet birisi yıllık birisi 6 aylık. Ama ne fark eder ki? İsterseniz şöyle diyelim, 16.6 zam alan bir emekli, doğal gazı yüzde 25 zamlı ödeyecek?” yorumunda bulundu.

“EMEKLEYECEK HAL KALMADI, SÜRÜNÜYORUZ"

Ünlü sunucunun paylaşımının altına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. “Emekleyecek bile hal kalmadı, sürünüyoruz”, “Benim artık fiyat algım kalmadı sadece algım değil paramda kalmadı” yorumlarında bulundular.