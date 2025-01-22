Armağan Çağlayan isyan etti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde yangın çıktı, alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Yangında 238 kişinin konakladığı otelde 76 kişi can verdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İSYAN ETTİ

Ünlü ekran yüzü Armağan Çağlayan, 76 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Armağan Çağlayan, "Bir adım ileri gitmedik" diyerek, son yıllarda yaşanan acı olaylara dikkat çekti.

"YİNE SORUMLULAR CEZA ALMAYACAK"

X hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü Armağan Çağlayan "Aklım ermeye başladığından beri bu ülkede iyi kötü gündemi takip ederim. 59 yaşındayım. Neredeyse 60 artık. Ne garip ki ve ne acı ki hiçbir şey değişmedi. Yangında ölenler, enkaz altında hayatını kaybedenler, trafik kazalarında hayatını kaybedenler, tren kazalarında ölenler... Bir adım ileri gitmedik maalesef" mesajını yazdı.

Armağan Çağlayan isyan ettiği paylaşımına, "İnsan hayatı en değerli şey olmalı. Şimdi yine 'sorumlulara' davalar açılacak. Yine sorumlular ceza almayacak. Ve bu döngü böyle sürüp gidecek. Gitmesin! Gitmesin!" sözleri ile devam etti.