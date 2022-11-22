Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayranlarına üzücü bir haber veren Armağan Çağlayan programlarına ara verdi. Peki, Armağan Çağlayan kanser mi oldu? Armağan Çağlayan kimdir, ne dedi?

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, bugün sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla hayranlarına üzen haberi verdi. Sosyal medyayı sık kullanan Armağan Çağlayan, yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

KANSERE YAKALANDI

Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Armağan Çağlayan,

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim…" şeklinde açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Armağan Çağlayan 8 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. Çocukluk yılları Hereke'de geçen Armağan Çağlayan'ın babası Çerkes annesi ise aslen Gümüşhanelidir.

Armağan Çağlayan lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi pek çok başarılı yapımda görev alan Armağan Çağlayan, kamera arkasındaki işini kamera önüne taşımak istemiştir ve 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olmuştur.

Ayrıca Armağan Çağlayan, Son Ütücü', 'Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye' ve 'Büyük Teklif' isimli programlarında yapımcılık yapmıştır.

Armağan Çağlayan şimdilerde ise Youtube üzerinden kendi kanalını açmış ve farklı içerikler yaparak izleyici kitlesiyle ilişkisini devam ettirmektedir.