Armağan Çağlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine sinirlendi. Ünlü televizyoncunun yorumu sosyal medyayı ikiye böldü

Editör: Osmancan Erok

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı. Çağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiç endişelenmeyin, daha çok güzel baharlar göreceğiz." sözlerine "O..r o..r ipe diz! Şahane" yorumu yaptı.

KELİMELERİ SİNİRLENDİRDİ

Son dönemde YouTube programlarıyla adından söz ettiren ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, yine sivri dilli çıkışıyla ön plana çıktı. Seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Armağan Çağlayan Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü görünce sinirlendi.

YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Armağan Çağlayan bu paylaşımı kendi hesabında paylaşarak "O..r o..r ipe diz şahane" diyerek CHP liderinin sözlerine tepki gösterdi.

Bir kullanıcının "Gerçekten sizin bu yazdıklarınıza inanamıyorum. Benim tanıdığım Armağan bu değil!" yorumuna Çağlayan "Benim tanıdığımı zannettiğim Kemal Kılıçdaroğlu da bu değil! Onu ne yapacağız?" cevabını verdi.