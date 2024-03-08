Armağan Çağlayan kendisi ve İsmail Küçükkaya adına dolandırıcılık yapanları açıkladı. Tokatçılığı tesadüfen öğrendi

Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lütfen bu tür reklamlara kanmayın, paranızı koruyun" uyarısında bulundu. Sıkça güncel meseleler hakkında yorumlarıyla gündeme gelen Çağlayan, bu sefer dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Hukukçu ve YouTuber olan Çağlayan, adının ve İsmail Küçükkaya'nın adının, Doğa Yatırım adlı bir şirket tarafından dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirtti.

Kendisine ait olmayan bir reklamla karşılaştığını ifade eden Çağlayan, "Bu tür sahtekarlıklara itibar etmeyin, paranızı koruyun. Benim herhangi bir yatırım şirketiyle reklam anlaşmam bulunmamaktadır" dedi.