Armağan Çağlayan, Sırrı Süreyya Önder yorumlarına ateş püskürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alındı.

Riskli operasyonu yaklaşık 12 saat süren Sırrı Süreyya Önder'in doktorları aort damarında yırtılma meydana geldiğini ve bu süreçte kalbinin iki kez durduğunu da açıkladı. Önder'in rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara Armağan Çağlayan isyan etti.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, bu yorumlara sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"ÇATALCA MÜFTÜSÜ MÜ OLDUK?"

Çağlayan, “Arkadaşlar bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?” ifadeleriyle, Önder’in sağlık durumu üzerinden yapılan yorumları eleştirdi.