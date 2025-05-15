Armağan Çağlayan uyuşturucu iddiasına ateş püskürdü! Metin Arolat’ın otopsi raporu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda rahatsızlanarak yere yığılmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin ölüm nedeninin, evde sağlık hizmeti ile aldığı bir serum yüzünden kalp krizine neden olduğu ileri sürülmüştü.

Bugün ise Metin Arolat'ın otopsi raporunun ortaya çıktığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sabah’ta yer alan habere göre, Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

'KEŞKE BARİ ÖLEN İNSANLARI RAHAT BIRAKSAK!'

Armağan Çağlayan yakın arkadaşı hakkında çıkan bu haberlere ateş püskürdü. Yakın arkadaşı Metin Arolat’ın alkol ve uyuşturucu kullanmadığını aktaran Çağlayan, Arolat'ın sahnedeki son anlarını şöyle anlattı:

'Bu haberlerin amacı nedir bilmiyorum açıkçası. Ama Metin içki içmezdi. Fakat o geceye ilişkin bana anlatılan bir detay var. Sahneye müşterilerden birisi J*gg*r yolluyor. Metin’de içiyor. Hatta j*gg*r’i içtikten bir süre sonra, iki göğsünün arası yanıyor. Bunun üzerine kulise giriyor. Ve çalışanlara diyor ki, adam j*gg*r yollamış, kadehini kaldırdı ben de içtim. Mecbur. Ne sertmiş göğsümü yaktı. Keşke içmeseydim. Diyor. Meğer o anda kalp krizi geçiriyormuş. Bu göğüs yanmasını j*gg*re bağlıyor. Çalışanlar doktora götürmek istiyorlar. Yok diyor j*gg*r’den oldu , ben alışkın değilim ya içkiye. Belki de j*gg*ri içmese kriz geçirdiğini anlayıp doktora gidecekti.

Uyuşturucu kısmına gelince, Metin 25 yıllık arkadaşım. Hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Hiç uyuşturucu etkisindeyken de rastlamadım! Yaşayanların huzuru yok, Keşke bari ölen insanları rahat bıraksak!'