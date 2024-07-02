Armağan Çağlayan'ın tek cümlelik asgari ücret yanıtı viral oldu

Ekran yüzü ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Mehmet Şimşek'e verdiği tek kelimelik asgari ücret yanıtı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenilerek viral oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün bir televizyon kanalına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret, emekli maaşı zamları, yeni vergi paketi hakkında açıklamalar yapan Bakan Şimşek açıklamasının bir yerinde “Gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” diye konuştu.

Ekonomistler asgari ücrette ülkeler sıralamasında sondan dördüncü olduğumuzu belirterek Bakan Şimşek'in açıklamalarına isyan ederken Armağan Çağlayan’dan etkili bir yanıt geldi.

Armağan Çağlayan Bakan Şimşek’in “Türkiye’de asgari ücret düşük değil” açıklamasını alıntılayarak 'Çünkü aşırı düşük' yazdı. Paylaşımı ile durumu bir kerede özetleyen Armağan Çağlayan'ın paylaşımı dakikalar içinde çok sayıda etkileşim aldı.