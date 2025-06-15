Armand Duplantis 12. kez dünya rekorunun sahibi oldu

Düzenleme: Kaynak: AA

İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis Elmas Lig İsveç Etabı'nda 6.28'lik atlayışıyla 12. kez dünya rekorunu kırdı

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,28 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

12. KEZ DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ OLDU

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Elmas Lig etabında mücadele eden Duplantis, yeni bir dünya rekoru kırdı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başardı.

Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Şubat 2025'ten beri 6,27 metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu.

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