Armatürler sokak hayvanları için mama ve su kabına dönüştürülüyor!

"Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesi ile kullanım ömrünü tamamlamış armatür başlıklarını mama ve su kabı olarak geri dönüştüren TREDAŞ, sokak hayvanlarını bu sıcaklarda yalnız bırakmamak için harekete geçti.

VİCDANİ SORUMLULUĞUN İFADESİ

Hava sıcaklığının en yüksek dereceleri bulduğu bugünlerde "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesinin taşıdığı öneme dikkat çeken TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, "Artan sıcaklıklar, sahipsiz can dostlarımız için hayatta kalmayı daha da zorlaştırıyor. Altı yıldır devam eden Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin projemiz, sadece bir geri dönüşüm çalışması değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluğun ifadesidir.

500'ÜN ÜZERİNDE ARMATÜR BAŞLIĞI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Proje çerçevesinde bugüne kadar 510 armatür başlığı zararlı materyallerden arındırılarak, mama ve su kabına dönüştürüldü.

Bu kaplar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştirildi.