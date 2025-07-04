Armin Strom'un yeni saati koleksiyonerleri mest etti

İsviçreli saat üreticisi Armin Strom, zamana farklı bir bakış sunan yeni modeli Gravity Equal Force Ultimate Sapphire Blue ile dikkat çekiyor. Şirketin System 78 koleksiyonuna eklenen bu özel saat, İsviçre Alplerinin buzul göllerinden esinlenerek tasarlandı. Saatin kadranı ve arka yüzü, kullanıcıya mekanizmanın tüm detaylarını sunuyor.

Saatin içinde yer alan ASB19 isimli mekanizma, Armin Strom’a göre dünyada ilk kez stop-work declutch sistemi ile Geneva çapraz mekanizmasını aynı tambur içinde birleştiriyor. Bu teknik özellik, saatin zaman tutma doğruluğunu artırıyor.

Her ne kadar sınırlı üretim ibaresi taşımıyor olsa da karmaşık üretim süreci nedeniyle yılda yalnızca 25 adet üretilen model, koleksiyoncuların gözdesi olmayı hedefliyor. Saatin satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.