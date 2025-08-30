Armudu böyle tüketen yaşadı! Ölümcül hastalığa duvar örüyor

Yeni araştırmalar, düzenli armut tüketiminin kalp yaşlanmasını yavaşlattığını ve damar sistemini anında desteklediğini gösterdi.

Uzmanlar, bu besin zengini meyvenin antioksidan ve lif içeriğinin, kardiyovasküler riskleri azalttığını vurguladı.

Armut, özellikle kabuğuyla tüketildiğinde, yüksek lif ve flavonoid antioksidanları sayesinde kalp dostu bir besin olarak öne çıktı.

Cleveland Clinic'ten kayıtlı diyetisyen Kate Czerwony, "Armutlar, kalp sağlığı için mükemmel bir seçenek. Bir orta boy armut, günlük lif ihtiyacının yüzde 20'sinden fazlasını sağlar ve bu lif, kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığını önler" dedi.

Araştırmalara göre, armudun içerdiği pektin adlı çözünür lif, kötü kolesterolü (LDL) bağlayarak vücuttan atılmasını hızlandırıyor ve damar duvarlarını koruyarak ateroskleroz riskini azalttı.

Bir meta-analiz çalışmasında, 14 prospektif kohort araştırması incelendiğinde, armut tüketiminin kardiyovasküler ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı ortaya kondu.

Florida State Üniversitesi'nden Dr. Sarah A. Johnson'ın öncülüğünde yürütülen bir klinik deneme, metabolik sendromu olan 50 orta yaşlı katılımcıya 12 hafta boyunca günde iki orta boy armut verdiklerinde, sistolik kan basıncının ve nabız basıncının belirgin şekilde düştüğünü gösterdi. Johnson, "Bu sonuçlar, armut tüketiminin vasküler fonksiyonu iyileştirdiğini ve kalp damar sağlığını koruduğunu kanıtlıyor. Özellikle risk grubundakiler için, bu meyve doğal bir destekleyici" diye belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Julie Corliss ise armutların içerdiği kateşinler gibi bitkisel bileşiklerin, kan basıncını düşürdüğünü ve damar esnekliğini artırdığını vurgulayarak, "Armutlar, elmalar gibi, antioksidan flavonoidler bakımından zengindir ve bu bileşikler, damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizi riskini azaltır" dedi.

Corliss, bir çalışmada haftada bir porsiyon armut tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin yüzde 3 azaldığını belirtti.

Benzer şekilde, Healthline'ın derlediği verilere göre, armudun quercetin antioksidanı, enflamasyonu azaltarak damar sağlığını koruyor ve metabolik sendromlu bireylerde bel çevresi küçülmesini sağladı.

Bilimsel literatürde, armut tüketiminin damar temizliğine etkisi de net.

Bir meta-analizinde, armut ve elma alımının serebrovasküler hastalık riskini azalttığı ve kardiyovasküler mortaliteyi düşürdüğü rapor edildi.

University of Minnesota'dan Prof. Dr. Joanne Slavin'in sistematik incelemesi, armutların yüksek lif içeriğinin bağırsak sağlığını iyileştirerek dolaylı yoldan damar sistemini desteklediğini ortaya koydu.

Slavin, "Armutlar, diğer meyvelerden farklı olarak, sindirim sistemini güçlendirerek kalp-damar sağlığına katkı sağlar. Günlük tüketim, enflamasyonu azaltır ve damar plaklarını temizlemeye yardımcı olur" dedi.

Uzmanlar, armutları taze ve kabuklu tüketmeyi öneriyor, çünkü kabukta lifin ve antioksidanların çoğu bulundu.

Bir orta boy armut, yaklaşık 100 kaloriyle, potasyum, C vitamini ve K vitamini açısından da zengin.

American Heart Association'a göre, potasyum, sodyumu dengeleyerek kan basıncını kontrol altında tutuyor. Ancak, alerjisi olanlar veya sindirim sorunu yaşayanlar doktora danışmalı.Sonuç olarak, armut tüketimi, kalp sağlığını koruma ve damar temizliği için basit ama etkili bir strateji.

Dr. Johnson, "Bu meyveyi diyetinize ekleyin; sonuçlar hızlı ve kalıcı olabilir" diyerek çağrıda bulundu.

Kalp hastalıklarıyla mücadelede, doğanın bu hediyesi umut vadetti.