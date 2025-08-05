Armut ağacından düşen adam öldü

Kaynak: İHA
Armut ağacından düşen adam öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçesindeki armut ağacından düşen adam hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçesindeki armut ağacından düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Ucarlı Mahallesi Yıldız Sokak'ta, bahçesinde armut toplarken dengesini kaybeden 64 yaşındaki Kerim Aksoy, yere düşerek yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Kerim Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi, incelemelerin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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