Dünyanın en genç ülkelerinden biriyiz.

Buna karşın başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından futbolcu transfer etmeye bayılıyor futbol takımlarımız.

İşte Galatasaray’ın hali.

Geçen yıl geçici statüde oynayan Victor Osimhen’i sürekli kadroya katmak için haftalardır uğraşıyor.

İtalya’ya heyetlerin biri gidiyor biri geliyor.

Napoli kulübünün kapısında çadır kurup beklenecek neredeyse.

75 milyon euroyu gözden çıkarmış ama Napoli biraz daha fazla istiyor galiba.

Bir türlü bitmek bilmiyor görüşmeler.

Sonuç olumlu olursa Osimhen’e verilecek 25 milyon euroyla birlikte 100 milyon euroya mal olacak Galatasaray’a bu transfer.

Akıl alır gibi değil!

Galatasaray bir futbolcunun peşinden böyle koşacağına o transfer için ayırdığı kaynakla 100 ayrı yerde 100 futbol okulu kursa ve 10-18 yaş grubunda yetenekli çocuk ve gençleri geleceğin yıldızları olarak yetiştirmeye başlasa daha sağlıklı bir yol izlemiş olmaz mı?

Başarı hemen gelmese de sonuçta kalıcı şekilde gelir o zaman.

Yapmıyor, yapamıyor işte!

Emek harcamadan sonuca ulaşma telaşı, “Armut piş ağzıma düş” anlayışı.

***

Galatasaray böyle de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor farklı mı sanki.

Onlar da milyarlık borçlarına bakmaksızın bazıları çaptan düşmüş bazıları yaşlı bazıları sakat yabancı futbolcu avındalar.

Anadolu kulüplerine de aynı hastalık bulaştı maalesef.

Sadece Süper Lig’deki değil 1’inci ligdeki takımlar bile yabancı futbolcu peşindeler artık.

TRT Spor’da duydum dün. Keçiörengücü 37 yaşındaki Şilili bir futbolcuyu kadrosuna katmış.

Buna da şükür demek gerekir belki de.

40-45 yaşlarında bir futbolcu da bulabilirlerdi.

***

Peki, ne yapılabilir, uluslararası arenada başarıyı imkânsız kılan bu yanlış gidiş nasıl durdurulabilir?

Reçete son derece basit:

Futbol takımlarında en fazla iki yabancı futbolcu olmasına izin verilmelidir, bir...

Her takımda kurdukları futbol okullarından yetişmiş en az beş futbolcu olmalıdır, iki...

Kulüpler zengin işadamlarının hobi bahçeleri olmaktan kurtarılmalı, profesyonel ekiplerce çağdaş bir anlayışla yönetilmelidir, üç...

Taraftarlar kulübün politikalarının belirlenmesinde daha etkin rol oynayabilmelidir, dört...

Her kulübün gelir gider hesapları şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır, beş...

Kulüpler gelirlerinin bir bölümünü futbol okulları ile spor tesisleri kurmaya ayırmakla yükümlü olmalıdır, altı...