Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Armut.com, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin gerekçesi hakkında ise herhangi açıklama ise gelmedi.

Armut.com’da temizlik, nakliye, tamirat, tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmetverenler bir araya getiriyor.

Bu kararın ise ödemelerin vergilendirilmemesi veya rekabet konularından dolayı olduğu öne sürülüyor.

Platform üzerinden yapılan anlaşmalarda ödemeler çoğunlukla nakit olarak ödeniyor ve herhangi fatura kesimi yapılmıyor.