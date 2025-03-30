Arnavutköy Belediyesi Geleneksel hale getirdiği bayram sofralarını bu sene de kurdu

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bayram namazını Taşoluk Yeşil Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Candaroğlu, cami cemaatiyle tek tek bayramlaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da yer aldı.

Bayramlaşmanın ardından düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Başkan Candaroğlu, Ramazan ayı boyunca Arnavutköy'de yaşanan dayanışma ruhuna dikkat çekti.

"Bu kutlu ay boyunca, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadık"

Candaroğlu vatandaşlara yaptığı konuşmada, "Bugün burada, rahmetin, bereketin ve mağfiretin ayı Ramazan'ı geride bırakmanın ardından; bayramın o eşsiz huzurunu, sevinç ve muhabbetini hep birlikte paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı boyunca Arnavutköy'ümüzün dört bir yanında aynı sofraya oturduk, aynı duaya "amin" dedik, gönüllerimizi birleştirdik. Teravihlerde buluştuk, iftarlarımızı paylaştık, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmaya gayret ettik. Bu kutlu ay boyunca, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadık. Bayramlar, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı; aile olmanın, komşuluk etmenin, vefa göstermenin, paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettiğimiz özel zamanlardır. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak, bu değerlere sahip çıkan, onları gelecek kuşaklara aktaran bir anlayışla çalışıyor; ilçemizin her mahallesinde, her hanesinde aynı samimiyetle var olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yoğun katılımla samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma ve kahvaltı programında Başkan Candaroğlu, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.