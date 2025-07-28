Arnavutköy Belediyesi Taşınmaz Mal Kiralama İlanı

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2025 / 00:01

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No Kiralanacak Taşınmazın Tanımı Kiralama Süresi Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 adresinde bulunan 106,42 m² alanlı yapı, No:11 adresinde bulunan 89,76 m² alanlı yapı ve No:13 adresinde bulunan 141,71m² alanlı yapı 3 Yıl KDV dâhil 1.260.000,00 TL 165.240,00 TL 06.08.2025 11.30

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan, sermayesinin %51’den fazlası kamu kurumuna ait olan Tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

Madde 4- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen hususlar ile gerçek kişiler ve ortak girişimler gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

Madde 5: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: