Arnavutköy Parkı’nda şoke eden görüntü! Defalarca yüzünü yumrukladı: Bu çocuklara neler oluyor?

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy’deki bir parkta, iki çocuk arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Akran zorbalığını gözler önüne seren olayda, bir çocuk arkadaşını tekrar tekrar yumrukladı. Yere düşen çocuğun yüzüne vurmaya devam eden saldırgan çocuğun görüntüleri, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Anadolu Mahallesi’nde bulunan Anadolu Parkı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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Görüntülerde, bir çocuğun diğerini yere düşürüp yüzüne yumruk attığı, diğer çocukların ise müdahale etmek yerine olayı videoya çektiği görüldü.

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Psikolog Özlem Ziyaoğlu, akran zorbalığı konusunda aileleri uyararak, “İstanbul Arnavutköy'de bir parkta yaşanan olay, sadece bir çocuk kavgası değil; akran zorbalığı, şiddet davranışlarının normalleşmesi ve duygusal gelişim eksikliği gibi ciddi sorunlara işaret ediyor. Bu olaydaki saldırgan çocuk, mağdur çocuk ve izleyici konumdaki çocuklar duygusal ve sosyal becerileri desteklenmediği sürece risk altındadır.

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Şiddet bir semptomdur. Altında bastırılmış öfke, anlaşılmamışlık hissi, evde ya da çevrede maruz kalınan benzer örüntüler olabilir. Bu nedenle çocukların bireysel gelişiminde empati, özdenetim, öfke kontrolü, sınır koyma ve yardım isteme becerileri mutlaka erken yaşta kazandırılmalıdır. Aileler, eğitimciler ve toplum olarak hepimize düşen görev, çocuklara sadece bilgi değil, duygu eğitimi de vermektir. Bu tür olaylar "anlık bir öfke patlaması" değil, görmezden gelinen ihtiyaçların bir yansımasıdır"

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