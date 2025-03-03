Arnavutköy’de 2 tır birden alev aldı

Kaynak: DHA / İHA

Arnavutköy’de gece saatlerinde park halinde bulunan bir tırda yangın çıktı. Yangın başka bir tıra daha sıçradı.

Yangın, gece saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Deliklikaya Sanayi Sitesi içerisinde yer alan park halindeki bir tırda meydana geldi.

aw403819-02.jpg

Karton koli paketlerinin yüklü olduğu tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu araç alev alev yanmaya başladı. Yangın tırın hemen önünde yer alan park halindeki başka bir tıra sirayet etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de tırların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yangında her iki tır da kullanılamaz hale geldi. Tırlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Otomobilden rastgele ateş açıldı, yoldan geçen genç yaralandı
Otomobilden rastgele ateş açıldı, yoldan geçen genç yaralandı
Altında fırsat bekleyenler hazırlıklara başlasın! İslam Memiş tarih verdi
Altında fırsat bekleyenler hazırlıklara başlasın! İslam Memiş tarih verdi
Trump açıkladı, Bitcoin fırladı
Trump açıkladı, Bitcoin fırladı
Arnavutköy’de 2 tır birden alev aldı
Arnavutköy’de 2 tır birden alev aldı
Malatya’da devrilen araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Malatya’da devrilen araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı