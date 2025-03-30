Arnavutköy'de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kazada 1'i park halindeki 3 araç hasar görürken, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 34 GYD 759 plakalı aracın sürücüsü, otomobiline binerek hareket ettirdi.

Yol kenarından caddeye çıkan 34 GYD 759 plakalı otomobile, caddede seyir halinde olan 34 KIZ 468 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan, 34 GYD 759 plakalı otomobil, park halindeki 06 FM 6313 plakalı araca çarptı. 34 KIZ 468 plakalı otomobil ise savrularak, refüj üzerindeki ağaçları yıktıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları tespit edilen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye