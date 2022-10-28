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7 yaşındaki çocuğu suratından kurşunladı serbest kaldı

Arnavutköy’de park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:14
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Arnavutköy'de 7 yaşındaki çocuğu suratından kurşunladı serbest kaldı

7 yaşındaki çocuğu suratından kurşunladı serbest kaldı
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İHA'nın haberine göre, Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’ye silahla ateş etmişti. Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralanmıştı. 

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş ederek 7 yaşındaki çocuğu yüzünden yaralayan şüphelinin F.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyon F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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NECİP
28.10.2022 10:31
Bir suçlunun hapse atılması için birinin ölmesimi lazım adam basit bir park olayından iki kişiyi ayaklarından vuruyor yoldan geçen çocuk yüzünden yaralanıyor bu ülkede demekki adaleti aramak lazım.  
 
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