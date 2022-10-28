7 yaşındaki çocuğu suratından kurşunladı serbest kaldı

İHA'nın haberine göre, Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’ye silahla ateş etmişti. Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş ederek 7 yaşındaki çocuğu yüzünden yaralayan şüphelinin F.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyon F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.