Arnavutköy'de balıkçının ağlarına patlayıcı takıldı

Kaynak: İHA
Arnavutköy'de balıkçının ağlarına patlayıcı takıldı

İstanbul Arnavutköy'de, bir balıkçının teknesine taktığı demir parçasının içinde patlayıcı madde bulunması büyük panik yarattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karaburun Mahallesi açıklarında meydana geldi. Denize açılan balıkçı, su yüzeyinde fark ettiği metal bir cismi teknesine bağlayarak kıyıya çekmeye çalıştı. Ancak, karaya çıkarma işlemi sırasında cismin ters dönmesiyle içindeki patlayıcılar gün yüzüne çıktı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki vatandaşları güvenli bölgelere alarak geniş güvenlik önlemi aldı. Uzman ekipler tarafından dikkatli bir şekilde yapılan inceleme sonucu, patlayıcı maddeler etkisiz hale getirilerek incelenmek üzere götürüldü.

Olayla ilgili konuşan yerel bir vatandaş olan Metin Çelik, “Balıkçı arkadaşımız, teknesine taktığı cismi kıyıya çekerken büyük bir şaşkınlık yaşadık. İlk başta ne olduğu anlaşılamayan cisim, karaya çıkarıldığında içindeki patlayıcılarla herkesi korkuttu. Jandarmanın uzun süren çalışmalarıyla olay kontrol altına alındı” şeklinde konuştu.

İstanbul Emniyeti yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve patlayıcının türü ve menşei hakkında detaylı incelemelerin yapıldığını belirtti.

Bu olay, İstanbul'da son dönemde yaşanan ikinci benzer olay oldu. Yetkililer, vatandaşları denizde gördükleri şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve hemen yetkililere haber vermeleri konusunda uyardı.

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