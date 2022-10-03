3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy’de çıkan yangında otizmli çocuk hayatını kaybetti

Arnavutköy’de çıkan yangında otizmli çocuk hayatını kaybetti

Arnavutköy’de binanın çatı katında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Yangında 13 yaşında otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:43
Takip Et

Arnavutköy’de çıkan yangında otizmli çocuk hayatını kaybetti

Arnavutköy’de çıkan yangında otizmli çocuk hayatını kaybetti
+
Aa
-

Yangın, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar sokaktaki 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın tamamen söndürüldü.

Daha sonra yapılan incelemelerde içeride 13 yaşında olduğu öğrenilen otizmli Abdullah Kurdi’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından Abdullah Kurdi’nin cansız bedeni cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
3
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
4
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
5
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
6
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿İETT otobüsünün önünü kesen sürücü zor anlar yaşattı
﻿İETT otobüsünün önünü kesen sürücü zor anlar yaşattı
﻿İETT otobüsünün önünü kesen sürücü zor anlar yaşattı
﻿BM uzmanları İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
﻿BM uzmanları İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
﻿BM uzmanları İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
﻿Mansur Yavaş’tan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener paylaşımı
﻿Mansur Yavaş’tan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener paylaşımı
﻿Mansur Yavaş’tan Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener paylaşımı
﻿Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1456 kişi yakalandı
﻿Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1456 kişi yakalandı
﻿Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1456 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.