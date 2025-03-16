Arnavutköy'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

Arnavutköy'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 16.45'te Tayakadın - Çatalca yolunda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca istikametine seyir halinde olan Ali Temizel'in kullandığı 34 BG 3503 plakalı otomobil, Boyalık Kavşağı'nda 34 HPY 576 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, cipteki H.M., D.M. ve M.N.M. hafif yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Otomobil sürücüsü 67 yaşındaki Ali Temizel ise ağır yaralandı ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Temizel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçtaki K.T. de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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