Arnavutköy’de ciple hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada yaralandıkları belirlenen İlhan Özkan, Birol Erdönmez, Fatih Aksallı ve Ege Han Arıcı'yı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan İlhan Özkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.