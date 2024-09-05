Arnavutköy'de denizde bulunan cismin içinden patlayıcı çıktı

Demir parçasının içinden çıkan patlayıcı maddeler jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla çıkarılarak incelemeye götürüldü.

Olay, saat 15.00 sularında Karaburun Mahallesi Liman Caddesi sahili açıklarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre balıkçılar deniz yüzeyinde demir parçasına rastladı. Tekneye bağladıkları cismi kıyıya kadar çeken balıkçılar, çevredekilerin yardımıyla cismi denizden karaya çıkardı.

Balıkçılar ters dönen cismin içinden birbirine bağlı patlayıcı maddeleri fark ederek Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı. Yaklaşık 4 saat süren incelemenin sonrasında patlayıcı maddeler bölgeden alınarak detaylı inceleme için merkeze götürüldü.

'YAKINDAKİ RESTORANI BOŞALTTILAR'

Balıkçı Metin Çelik "Saat 15.00 dolaylarındaydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Zorlanmadan çekiyorlardı. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya kadar getirdi. Cismi karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcılar görünmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Hemen jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile tedbir için boşalttılar. " diyerek olanları anlattı.