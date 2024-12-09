Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu

Kaynak: İHA
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerde elektrik direği patladı. Mahalleliyi uykusundan uyandıran patlamada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bomba gibi patlayan elektrik direği mahalle sakinlerini uykusundan uyandırdı. Ne olduğunu anlamayan mahalleli cama çıktığında şoke oldu.

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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir elektrik direğinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında elektrik direği ve kablolar bomba gibi patladı. Sesleri duyan mahalle sakinleri cam ve balkonlara çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tamam direğe müdahale ederek söndürdü. Yaşanılanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, mahalleye gece boyu elektrik verilemedi.

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