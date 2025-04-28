Arnavutköy’de fabrika deposunda korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arnavutköy’de fabrika deposunda korkutan yangın

Arnavutköy'de bir fabrika deposunda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak çevredeki araziye sıçradı.

Arnavutköy'de bir fabrika deposunda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak çevredeki araziye sıçradı. Korkutan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrika deposunda çıktı. Depo içerisinde bulunan havalandırma sistemlerinin motorunda çıktığı öğrenilen yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Fabrika çevresinde bulunan çayırlık araziye sıçrayan yangını fark eden işçiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbarlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler arazi üzerinde hızla yayılan yangının fabrikaya sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucunda kontrol altına alınan yangının ilk anları ve işçilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışan işçiler ve yoğun rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın görüldü.

Arnavutköy’de fabrika deposunda korkutan yangın

Arnavutköy’de fabrika deposunda korkutan yangın

Arnavutköy’de fabrika deposunda korkutan yangın

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