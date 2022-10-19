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Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de kaza meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 01:26
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Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
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Saat 23.00 sularında Arnavutköy çevre yolunda kaza meydana geldi.

Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden otomobil karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücülerinin de dahil olduğu 8 kişi yaralandı, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Yaralanan 8 kişi, Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor. (DHA)

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