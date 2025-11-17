

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Pırıltı Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, çevredekilerin panikle durumu izlediği ve ekiplerin yangına müdahalesi yer aldı.