Gecekondu alev alev yandı. Vatandaş o anları kayda aldı

İHA'nın haberine göre, yangın, gece saat 00.20 sıralarında Merkez Mahallesi, Dağgülü Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede gecekonduyu etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri alev topuna dönen gecekondu yangınına müdahale etti. Mahalle sakinlerinden bazıları o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaşanan panik anları ve gecekondunun yanma anları anbean görüntülendi. Yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren olay yerinde bulunan vatandaş Ejder Dengiz, “Biz alevlerin çıktığını gördük, direkt buraya geldik, itfaiye ekiplerine haber verdik, içeride yaşlı ve çocukların olduğu söyleniyor ama henüz belli değil, biz alevleri görünce korktuk.” dedi.