Arnavutköy'de havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu

Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Havalimanında çalışan personeli taşıyan 34 LON 661 plakalı minibüs, sürücüsü Murtaza Yıldırım’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen 9 kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.