Arnavutköy'de havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu

Kaynak: DHA
Arnavutköy'de havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde havalimanı personelini taşıyan bir minibüs şarampole uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Havalimanında çalışan personeli taşıyan 34 LON 661 plakalı minibüs, sürücüsü Murtaza Yıldırım’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen 9 kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

89199-1.jpg

89199-2.jpg

89199-3.jpg

89199.jpg

Son Haberler
İslam Memiş altının göreceği seviyeyi açıkladı. Kenarda altını olanlar bayram edecek Ekonomi
İslam Memiş altının göreceği seviyeyi açıkladı. Kenarda altını olanlar bayram edecek
Fransa’dan vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısı Dünya
Fransa’dan vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısı
1 polis memuru görev başında şehit oldu. Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu Gündem
1 polis memuru görev başında şehit oldu. Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu
Vanspor Türk bayrağını sildi. Ortalık karıştı Spor
Vanspor Türk bayrağını sildi. Ortalık karıştı
Elazığ’da trafik kazası. 1 yaralı Gündem
Elazığ’da trafik kazası. 1 yaralı
Tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurdu Gündem
Tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurdu