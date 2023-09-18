Arnavutköy'de inşaat alanında vinç devrildi: 1 ölü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında vinç devrildi.

KAYNAK: DHA
Arnavutköy'de inşaat alanında vinç devrildi: 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vinç operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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