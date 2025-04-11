Arnavutköy'de kaza! 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi yönüne dönüş yapmak isteyen 34 JE 9424 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü, dönüş için ayrılmış şeride girerek trafik ışığının kendisi için yanmasını beklemeye başladı.

Bu sırada ana yol düzeninin sağlanması için yanan yeşil ışığın kendisi için yandığını düşünerek dönüş yapan hafriyat kamyonu, seyir halindeki 41 AVE 55 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza nedeniyle otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Hafif şekilde yaralanan 2 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattı.