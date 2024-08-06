Arnavutköy'de kimya fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy İbn-i Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan Uğur Kimya Endüstri isimli fabrikada saat 10.00 sıralarında yangın çıktık

Edinilen bilgiye göre, kazanın patlaması sonucu çıkan yangın, işçilerin mola saatinde dışarı oldukları esnada meydana geldi. Çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri tedbir amaçlı fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların alana girmesine izin vermedi.

Yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.