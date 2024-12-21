Arnavutköy’de korkutan iş yeri yangını. Alevler kameraya anbean yansıdı

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde oto tamirhanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

"İŞ YERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU"

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.