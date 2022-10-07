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Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Arnavutköy’de aileler arasında çıkan miras kavgasında taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:25
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Arnavutköy'de miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Aileler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopa gibi ellerine ne geçtiyse fırlatarak saldırdı. 

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise olay daha da büyüdü. İddiaya göre kavgada yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana ateş açıldı.

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