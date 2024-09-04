Arnavutköy’de otomobil restorana daldı: 4 yaralı

Kaza sırasında 4 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bu akşam Arnavutköy Karaburun Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre yokuş aşağı inen Zübeyde Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle park halindeki panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın sonrasında otomobil savrularak ters şekilde yol üzerindeki restorana daldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu sürücü Zübeyde Ö. ve araçta bulunan kızları Sevde ve Elif Mina Ö. ile bir restoran çalışanı yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması ile çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı.