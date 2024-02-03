Arnavutköy'de polisin silahını almaya çalışan şahıs hayatını kaybetti. Polisten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nene Hatun Mahallesi'nde dün gece saat 22.50 sıralarında, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda iki araç şüphe üzerine durdurulmaya çalışıldı.

Araçlardan birinde bulunan Y.Ö. (29) ve diğer araçtaki A.E. (26), polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaya olarak devam eden kovalamaca sırasında A.E.'nin polis memuru S.E.'nin tabancasını almaya çalıştığı belirtildi. Bu sırada çıkan arbedede A.E. vurularak yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan A.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

A.E.'nin "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "tehdit" ve "hakaret" gibi 10 suçtan, Y.Ö.'nün de "uyuşturucu madde kullanmak", "görevli memura mukavemet", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Y.Ö. ile polis memurları S.E. ve E.K. adli makamlara sevk edilecek.

Operasyonda 200 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.E.'nin olaydan önce çıktığı adreste yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulundu.