Arnavutköy’de Ramazan coşkusu

On binlerce kişilik iftar sofraları kurulurken, Grup Tillo konseri, çocuk atölyeleri ve kültürel etkinliklerle Ramazan coşkusu yaşandı. Başkan Mustafa Candaroğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

"RAMAZAN, BİRLİK VE BERABERLİĞİN AYIDIR"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Şehir Parkı'ndaki etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan'ın ilk gününde düzenlenen programların manevi atmosferine vurgu yapan Başkan Candaroğlu, "Mevla'm bizleri bu mübarek Ramazan gününde bir araya getirdi. Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Bugün burada büyük bir aile olarak aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ay boyunca düzenlenecek dolu dolu programlarla bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz," dedi.

ON BİNLERİ BULUŞTURAN İLK İFTAR SOFRALARI

Ramazan'ın ilk iftarı, Hadımköy İstasyon Meydanı ve Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulan dev iftar sofralarında yapıldı. Binlerce vatandaş, aynı sofrada oruç açarak Ramazan'ın bereketini paylaştı. Geniş katılımla gerçekleşen iftar programı, dualar ve sohbetlerle manevi bir atmosferde tamamlandı.

İFTARA YETİŞEMEYEN VATANDAŞLARA İFTARİYELİK DAĞITILDI

İftar vaktinde yolda olan veya iftara yetişemeyen vatandaşlar unutulmadı. Belirlenen noktalarda iftariyelik dağıtımı yapılarak, oruçlarını açmakta zorlanan vatandaşlara su, hurma ve sandviç gibi pratik yiyecekler ulaştırıldı.

ŞEHİR PARKI'NDA GRUP TİLLO KONSERİ

Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı'nda Grup Tillo konseri düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu konser, ilahi ve tasavvuf müziğiyle Ramazan akşamına farklı bir atmosfer kattı. Vatandaşlar, Grup Tillo'nun ezgileri eşliğinde manevi bir gece geçirdi.

HADIMKÖY'DE ÇOCUKLARA HEDİYE MİNİBÜSÜ SÜRPRİZİ

Ramazan sevincini miniklerle paylaşmak amacıyla Hadımköy'de Hediye Minibüsü çocuklarla buluştu. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklara oyuncaklar, hikâye kitapları ve çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte minikler, Ramazan'ın ilk gününü neşeyle karşıladı.

AVLU 34 AVM'DE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Ramazan'ın ilk günü kapsamında Avlu 34 AVM'de çocuklara özel etkinlikler düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunları, kukla gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve animasyon şovları ile minikler eğlenceli vakit geçirdi. Renkli atmosferiyle dikkat çeken etkinlik alanında çocuklar hem eğlendi hem de Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşadı.

TAŞOLUK YEŞİL CAMİİ'NDE ALPCAN ÇELİK HOCA'DAN VAAZ

İlçenin farklı noktalarında düzenlenen programlardan biri de Taşoluk Yeşil Camii'nde gerçekleşti. Alpcan Çelik Hoca'nın verdiği vaaz programında Ramazan ayının manevi atmosferi, ibadet bilinci ve Ramazan'ın toplumsal dayanışmadaki önemi anlatıldı. Cami cemaati, vaazın ardından hep birlikte dua ederek ilk teravih namazını eda etti.

ARNAVUTKÖY'DE RAMAZAN PROGRAMLARINA YOĞUN İLGİ

İftar sofralarından konserlere, çocuk etkinliklerinden kültürel programlara kadar geniş kapsamlı organizasyonların yer aldığı Arnavutköy'deki Ramazan etkinliklerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Her yaştan insanın katıldığı programlarda, Ramazan'ın manevi atmosferi hep birlikte yaşandı.

ŞEHİR PARKI'NDA BUZ PİSTİ KEYFİ

Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulan buz pisti, ilk gün ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çocuklar ve gençler, buz pistinde keyifli vakit geçirdi.

DOLU DOLU BİR RAMAZAN AYI BAŞLADI

Ramazan'ın ilk günü, Arnavutköy'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Hadımköy İstasyon Meydanı ve Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleşen organizasyonlarla iftar sofralarından kültürel programlara, çocuk atölyelerinden geleneksel gösterilere kadar geniş kapsamlı etkinlikler vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek organizasyonlarla Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhu Arnavutköy'de yaşatılmaya devam edecek.