Arnavutköy’de sokak ortasında lastik yakan sürücüye ceza yazıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arnavutköy’de sokak ortasında lastik yakan sürücüye ceza yazıldı

İstanbul Arnavutköy’de sokak ortasında lastik yakan bir kişiye cezai işlem uygulandı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü E.D’ye 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

7 Aralık'ta İmrahor Caddesi 1338. Sokak'ta bir kişi aracıyla lastik yaktığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede 14 DR 421 plakalı araç sürücüsünün E.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya kullanmak, yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak, saygısızca araç kullanmaktan toplamda 6 bin 223TL trafik idari ceza uygulanan sürücü E.D. işlemleri için Yavuz Sultan Selim Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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