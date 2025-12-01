İstanbul Arnavutköy’de kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki Emirhan Damarhan’a silahla saldırdı. Kaçmaya başlayan Damarhan, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

Bu sırada saldırganın silahından çıkan mermilerden biri, sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Y. Z.’nin koluna isabet etti. Ağır yaralanan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Damarhan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

POLİSLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.