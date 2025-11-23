İStanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında bazı evlerin camları kırılırken, tarafların karşı grubun yaşadığı evlere taş yağdırdığı görüldü.

SPOLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yunus Emre Mahallesi'nde başlayan kavga Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında devam etti. Polis grubu ayırmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tarafları güçlükle ayırarak kavganın büyümesini engelledi. Olayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin iki mahallede aldığı güvenlik tedbirleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.