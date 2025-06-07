Arnavutköy’de tek katlı baraka alev alev yandı

Kaynak: DHA
Arnavutköy’de tek katlı baraka alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy’de tek katlı barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, gece saatlerinde İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan tek katlı baraka olarak kullanılan yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın ağaçlık alana sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kuşa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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