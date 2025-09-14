Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı



Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karlıbayır Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda A.K., S.K., D.Z. ve C.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60,91 gram bonzai, 5,99 gram metamfetamin, 28 adet MKA marka fişek, 1 adet hassas terazi, 18 bin 845 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., S.K. ve D.Z. tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu’na, C.G. ise Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.